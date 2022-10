Segue il navigatore e prende 87 multe in meno di cinque mesi. Andando al lavoro, un uomo violato per decine di volte la stessa zona a traffico limitato.

Un uomo residente poco fuori Torino si è visto recapitare in casa nel giro di pochi giorni la bellezza di 87 verbali di contravvenzione. Tutte sanzioni che si riferiscono a una identica violazione: aver attraversato in orario non consentito ai non residenti una delle zone a traffico limitato in centro a Torino.

Tramite il suo legale, che ha presentato ricorso, l’uomo sostiene di aver semplicemente seguito le indicazioni del navigatore satellitare. Dovendo andare a lavorare, aveva impostato la meta finale e seguiva ciò che consigliava l’apparecchio, inconsapevole che quel tratto di strada non fosse sempre accessibile ai non residenti.

L’arrivo delle multe

La violazione sarebbe proseguita per poco più di quattro mesi, tra aprile e inizio agosto, per gran parte dei giorni feriali. Solo in seguito sono arrivate le multe a casa. Il ricorso si basa sul fatto che la violazione gli è stata contestata con molto ritardo: se le prime multe fossero arrivate subito, è chiaro che l’uomo avrebbe cambiato strada.

Una tesi tutta da discutere, anche perché i segnali di divieto all’ingresso della zona a traffico limitato sono ben visibili, e certamente il fatto che il navigatore indichi un certo percorso non costituisce una giustificazione.