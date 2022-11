Selfie sul binario, per un soffio non viene travolto dal treno. Un 34enne autore di una brava assurda è finito all’ospedale ferito a una gamba.

Selfie sul binario, per un soffio non viene travolto dal treno

Era sceso dalla banchina andando a posizionarsi sul binario alla stazione. Molto probabilmente l’idea era quella di farsi un selfie, proprio mentre stava arrivando il treno. Ma ha calcolato male i tempi e per un soffio non è finito travolto.

E’ accaduto nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Castelrosso di Chivasso. Autore della bravata che poteva costargli la vita è un 34enne di origini straniere, che è riuscito a mettersi in salvo all’ultimo secondo, pure venendo urtato dal convoglio in transito.

Colpito dal treno a una gamba

Sceso sul binario, l’uomo si è accorto solo all’ultimo momento che il treno merci Busto Arsizio-Modane era in transito su quella linea. Con un gesto disperato è risalito sul marciapiede appena in tempo per non essere travolto, ma il treno gli ha comunque colpito una gamba. L’uomo è quindi stato soccorso e portato all’ospedale di Chivasso.

Del suo gesto sconsiderato dovrà risponderne in sede giudiziaria.