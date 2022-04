Si ribalta nel fosso con la 500: paura nel Vercellese

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 aprile 2022, intorno alle 12.20 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Bianzè per un incidente stradale. La vettura, in totale autonomia, ha concluso il suo percorso capovolta nel fosso adiacente alla strada. Fortunatamente all’arrivo dei soccorsi l’unica persona coinvolta era già fuori dalla macchina. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri e i sanitari di Cigliano.