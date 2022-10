Si schiantano in auto contro un muro: morti due ventenni. La station wagon su cui viaggiavano si è distrutta impattando la spalletta di un ponte.

Si schiantano in auto contro un muro: morti due ventenni

Un giovane di 22 anni e un ragazza di 21 sono morti nelle prime ore di oggi, sabato 8 ottobre, in un terribile incidente accaduto a Bellinzago, nel Novarese. Una Megane station wagon con a bordo tre giovani ha centrato il muro all’imbocco di un ponte lungo la via per Cameri, dopo aver colpito il muro dalla parte opposta della carreggiata. Non sembra ci siano altri veicoli coinvolti.

La ragazza morta sul colpo

E’ stata una ragazza di 21 anni, Siria Esposito, la prima vittima dell’incidente. Sul posto, dopo l’intervento dei soccorsi, si sono recati questa mattina anche i carabinieri della stazione di Oleggio, insieme ai militari del comando provinciale di Novara. Insieme hanno eseguito i primi rilievi.

Per lei, nulla da fare. Viaggiava sul sedile a fianco del guidatore, proprio dove la vettura ha impattato il muro, ed è morta pressoché sul colpo.

La seconda vittima

Il giovane che viaggiava invece sul sedile posteriore, un 22enne di Oleggio, è rimasto ferito in modo molto grave. Trasportato all’ospedale di Novara in condizioni pressoché disperate, è morto qualche ora dopo.

Traumi di minore entità per il 20enne che era alla guida della station wagon.

