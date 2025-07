Croce rossa in lutto per lo storico volontario morto a soli 59 anni. A Gassino la comunità e i volontari riuniti per il funerale del soccorritore: «Resterai nei nostri cuori».

Croce rossa in lutto per lo storico volontario morto a soli 59 anni

È stato un addio commosso e profondamente sentito quello che la comunità di Gassino Torinese ha tributato giovedì a Roberto Ferrero, storico volontario e dipendente del comitato locale della Croce ross, scomparso a soli 59 anni.

Un lutto che ha colpito profondamente tutta la comunità e in particolare chi, in questi lunghi anni, ha condiviso con lui il cammino nella solidarietà e nel servizio.

Il lavoro come volontario

Roberto Ferrero era entrato a far parte della Croce Rossa nel 1984, e da allora ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per colleghi e cittadini. Sempre presente, sempre disponibile, ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita all’associazione, offrendo tempo, energie e cuore senza mai tirarsi indietro.

«Era un pilastro della nostra associazione – scrive il comitato Cri -. La sua dedizione, il suo impegno e la sua generosità resteranno un esempio indelebile per tutti noi».

Tanta gente al funerale

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, il funerale si è svolto nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. All’ingresso della parrocchia, uno striscione con la foto di Roberto ha accolto i presenti, diventando simbolo di un legame profondo e indelebile con la comunità.

Toccante il momento dell’uscita della bara: i volontari della Croce Rossa hanno fatto volare in cielo palloncini bianchi e rossi, colori del loro simbolo, mentre le sirene delle ambulanze suonavano in suo onore. Poi, un lunghissimo applauso, segno corale di riconoscenza e affetto.

