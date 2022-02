Slavina a Valtournenche, paura ieri pomeriggio

Paura ieri pomeriggio sabato 5 febbraio. Nella conca di Cheneil a Valtournenche si è staccata una valanga. In quel momento erano presenti sul posto alcuni scialpinisti ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Il Soccorso alpino valdostano ha sorvolato in elicottero l’area, presenti via terr anche unità cinofile. L’area è stata controllata e nessuno mancava all’appello