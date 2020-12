Spargisale finisce nel canale: muore un uomo, si salva il figlio. Tragedia nel Novarese, nulla da fare per il 50enne.

Tragedia a Nebbiuno, centro del Novarese. Un mezzo spargisale è uscito di strada ed è precipitato di lato, finendo dentro a un canale. Lo riportano i colleghi di Prima Novara. A bordo c’erano padre e figlio: il figlio è riuscito ad uscire da solo rimanendo ferito ma non in modo grave. Il padre è invece rimasto schiacciato ed è deceduto. Si tratta di un 50enne di Stresa.

