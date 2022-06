Terribile scontro tra due moto: morti entrambi i centauri. Uno dei motocicli ha anche preso fuoco. Le vittime avevano 20 e 36 anni.

Tragico incidente stradale l’altro giorno sulla strada statale 27 per il colle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta. Come riporta Aosta Sera, si è trattato di uno scontro tra due moto, avvenuto un paio di chilometri sopra l’abitato di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Uno dei due motocicli ha preso fuoco nell’urto e il bilancio è purtroppo pesante: hanno perso la vita due centauri di nazionalità svizzera, uno 36enne e l’altro 20enne. Uno dei due è stato sbalzato dalla sella, finendo nel pendio a valle della strada. Vano ogni tentativo del 118 di aiutarli.

Strada chiusa per permettere i soccorsi

La circolazione è stata chiusa all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Presente anche l’Anas per la gestione della viabilità sulla Statale. Il traffico in direzione Svizzera è stato temporaneamente indirizzato al traforo del Gran San Bernardo.