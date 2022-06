Incidente Crocemosso: motociclista trasportato in codice rosso in ospedale. La vicenda è accaduta in località Fornace.

Incidente Crocemosso

Un uomo di 35 anni che stava procedento in sella di una moto in località Fornace è stato vittima di un incidente. Per cause ancora da accertare è caduto. Pare che non siano stati coinvolti altri mezzi. Con l’impatto parecchie le ferite riportate per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il 35enne è stato portato all’ospedale di Novara.

Foto d’archivio