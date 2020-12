Tragedia in montagna: escursionista 43enne stroncato un malore. Corsa disperata del cognato per allertare i soccorsi, ma non c’è stato più nulla da fare.

Tragedia in montagna: escursionista 43enne stroncato un malore

Aveva deciso di percorrere i sentieri innevati del Monte Tobbio (1.092 metri), insieme al cognato. Davide Puppo, 43 anni, di Ovada, l’altro giorno lungo la salita è stato colto da un malore improvviso e letale. Lo riporta Prima Alessandria. Il cognato, poiché il segnale per i cellulari era disturbato in molti tratti del percorso, era tornato rapidamente a valle per chiamare i soccorsi.

Lunghe ore di attesa

L’ambulanza della Croce rossa di Gavi è arrivata in zona, ma ha dovuto attendere ore prima di poter intervenire, in quanto la zona del sentiero del Colle degli Eremiti era difficile da raggiungere anche per l’elicottero, arrivato solo dopo ore. Alla fine non si potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne.

