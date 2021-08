Trovate cinque pecore morte: sono state sbranate. Amara sorpresa per un allevatore del Biellese.

Trovate cinque pecore morte: sono state sbranate

Cinque pecore morte. Un’amara sorpresa l’altro giorno per un allevatore della Valle Elvo, nel Biellese. Più in particolare, come riporta la Provincia di Biella, è successo a Graglia. I capi di bestiame sono stati trovati ormai privi di vita, dopo essere stati sbranati da qualche altro animale.

Le carcasse sono state affidate ai veterinari dell’Asl, che svolgeranno accertamenti per ricostruire quanto successo. La prima ipotesi, ovviamente, è che a ucciderle sia stato qualche cane randagio o qualche lupo.

Foto d’archivio