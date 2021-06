Uomo si impicca a un albero. Poliziotti tagliano la corda e lo salvano

Uomo si impicca a un albero in un parco pubblico. Ora è in prognosi riservata all’ospedale di Novara.

Uomo si impicca a un albero

Lo scorso lunedì, 31 maggio, la Polizia di Stato di Novara è intervenuta in un parco alberato in seguito a una segnalazione telefonica. Lo riportano i colleghi di Prima Novara. Un uomo ha infatti contattato il 112, esprimendo intenti suicidi all’operatore del numero di emergenza.

Trasmessa la notizia, due volanti hanno immediatamente il posto. Non conoscendo l’esatta posizione del soggetto, i poliziotti hanno dovuto dividersi per aumentare le possibilità di rinvenire l’uomo.

Il salvataggio

Durante la perlustrazione gli uomini della Questura hanno scorto tra gli alberi la sagoma dell’uomo (classe 1975, 46 anni), appesa con una corda a uno degli alberi del parco. Con tempestività il corpo veniva sollevato e la corda tagliata e, non riscontrando segni vitali, gli agenti hanno effettuato a turno il massaggio cardiaco.

Trasportato all’ospedale

Intervenuto sul posto il personale medico, i sanitari hanno rianimato il soggetto, il cui cuore ha ripreso a battere. Con l’aiuto di tutti gli operatori, il 46enne è stato quindi intubato e stabilizzato. La volante ha infine effettuato il percorso apripista per permettere ai sanitari di raggiungere l’ospedale il più velocemente possibile.

Non sono stati rilevati, per ora, elementi che potessero far luce sulle cause del gesto. Il paziente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Novara e la prognosi è riservata.

