Vandali nelle risaie: conficcano tondini di ferro per danneggiare la mietitrebbia. Il caso nella pianura vercellese: la denuncia di un agricoltore.

Assurdo vandalismo nella campagna di Crescentino. In due terreni agricoli, di proprietà della stessa azienda, sono state infisse delle barre di ferro. Un gesto sicuramente volontario, perché quei tondini non possono esser giunti lì da soli.

E non può esser certamente una coincidenza che sia accaduto in due terreni di proprietà della stessa famiglia.

Rotte le lame della mietitrebbia

Il titolare racconta di avere incastrato la mietitrebbia su un primo tondino mentre trebbiava il riso. Rompe una prima volta alcuni denti della macchina ma riparte. A una cinquantina di metri le lame si accartocciano su un secondo tondino. E poi sul terzo: ormai la mietitrebbia non funziona più e deve essere fatta riparare.

«L’indomani in un altro campo ho trovato altri tondini – racconta il proprietario -. Ho visto che c’era il riso non in posizione naturale e ho trovato pure lì tre tondini. E’ un terreno vicino all’argine, dunque non ci sono impronte perché terreno duro, fosse un campo normale ci sarebbe state.

Io dico solo una cosa: sicuramente non sono persone da fuori che vengono a fare questo tipo di cose, ma certamente gente della zona molto molto vicina».

La denuncia ai carabinieri

Naturalmente i titolari dell’azienda agricola hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione contro ignoti.

