Varallo uomo trovato morto sotto la Collegiata. E’ possibile che sia precipitato giù dal muraglione che sostiene la chiesa.

Risveglio choc questa mattina a Varallo. Sotto il muraglione della Collegiata è stato trovato il cadavere di un uomo. Viste le condizioni del corpo, sembrerebbe caduto dall’alto del muraglione: sotto il porticato della chiesa si apre un salto di una decina di metri. Difficile per ora dire se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. A dare l’allarme è stato un operatore della nettezza urbana, che ha notato il corpo durante il solito giro all’alba. Indagini in corso per stabilire l’identità dell’uomo e una dinamica più precisa dell’accaduto.