Vento e grandine sferzano la Valsesia e il Novarese

Il maltempo annunciato dagli esperti meteo è arrivato puntualmente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, interessando una parte del Piemonte. I primi temporali si sono sviluppati lungo l’arco alpino per poi scendere rapidamente verso le pianure, coinvolgendo anche Valsesia, Vercellese e Novarese con fenomeni localmente intensi.

In zona alcune segnalazioni riguardano al momento l’alta Valsesia e alcuni centri della bassa valle, mentre nel Novarese la grandine ha interessato soprattutto l’area compresa tra Grignasco, Mezzomerico e Vicolungo, oltre ad altri comuni colpiti in modo irregolare. Si è trattato di precipitazioni molto localizzate, con accumuli e chicchi di ghiaccio che hanno interessato soltanto alcune zone, lasciandone altre completamente all’asciutto. Nel video di CentroMeteoPiemonte, grandine a Gozzano:

Temporali in rapido movimento verso sud

Le previsioni diffuse nelle ore precedenti avevano indicato un rapido sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle prime ore del pomeriggio. Gli esperti avevano previsto un passaggio veloce della perturbazione, accompagnato però dalla possibilità di grandinate di piccole e medie dimensioni e soprattutto da raffiche di vento molto forti legate ai cosiddetti downburst.

È proprio il vento ad aver accompagnato diversi nuclei temporaleschi, con improvvisi rinforzi che hanno preceduto o seguito le precipitazioni. Il fronte temporalesco, dopo aver superato le Alpi, ha raggiunto Alto Canavese, Biellese, Vercellese e Novarese, continuando poi il proprio spostamento verso sud. Secondo gli aggiornamenti meteo, nelle prossime ore saranno ancora possibili temporali localmente intensi lungo la direttrice meridionale della regione.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto, poiché i fenomeni potranno risultare improvvisi e accompagnati da forti raffiche di vento. Nonostante la rapidità del passaggio, l’instabilità atmosferica resta elevata e potrebbe dare origine ad altri rovesci prima del definitivo allontanamento della perturbazione.

Nella foto, chicchi di grandine raccolti ad Ara di Grignasco (foto da MeteoNovaraeProvincia)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook