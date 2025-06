Violenta grandinata su tutta la zona: disagi, auto ammaccate e alberi sulle strade. Chicchi fino a tre centimetri di diametro, il nubifragio ha colpito buona parte del nord Piemonte.

Il primo giorno di estate ha portato la grandine. Ampie zona dell’alto Piemonte sono state colpite da un nubifragio che nel pomeriggio di oggi, sabatoi 21 giugno, ha fatto cadere acqua e chicchi di ghiaccio fino a tre centimetri di diametro. Una dimensione sufficiente a lasciare – in qualche caso – anche il segno sulle carrozzerie delle auto.

Il fronte della grandinata si è spostato da est verso ovest, andando via via a esaurirsi e lasciando il posto alla pioggia. Ovviamente con i primi chicchi di ghiaccio si è subito scatenato il fuggi-fuggi da ogni attività all’aperto. E chi ha potuto, si è subito precipitato a portare l’auto sotto una tettoia o in un parcheggio coperto, come testimonia questo video realizzato a Varallo.

Disagi sulle strade

Al momento è presto per fare un bilancio, ma in parecchie zone si segnalano rami e smottamenti finiti sulle strade. Un caso particolarmente eclatante è stato l’albero che è finito sulla strada provinciale 8 tra Roccapietra e Varallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, così come in altri casi analoghi.

In ogni caso, le forti raffiche di vento hanno creato parecchi problemi sia alla viabilità, sia alle strutture e alle abitazioni.

Ecco un altro video che ci inviato un lettore, che ringraziamo.

