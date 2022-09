Violento temporale in tutta la provincia. Tempesta di fulmini | VIDEO

Violento temporale in tutta la provincia. Tempesta di fulmini. Acqua per buona parte della notte, domani perturbazione in esaurimento.

Temporali diffusi su tutto il territorio piemontese con forti venti e concentrazione di fulmini. E’ questo lo scenario meteorologico della serata di oggi, mercoledì 7 settembre.

Sul Centro Meteo Piemonte è stata postata anche un breve video di Stefano Milani di una tempesta di fulmini nel Vercellese.

Le previsioni per domani

Le piogge andranno avanti con varia intensità per buona parte della notte, ma andranno ad affievolirsi. Nella mattinata di domani prevista nuvolosità residua e qualche possibile rovescio isolato. Poi