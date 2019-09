Sacro Monte di Varallo, arrivano le giornate europee del Patrimonio

Sacro Monte di Varallo, in programma le Giornate Europee del Patrimonio

Sacro Monte di Varallo

L’Ente di gestione dei Sacri Monti ha colto positivamente l’invito organizzando un calendario di eventi nei Sacri Monti di Belmonte (TO), Crea (AL), Ghiffa (VB), Varallo (VC) e promuovendo le iniziative organizzate dall’Amministrazione del Santuario di Oropa al Sacro Monte di Oropa. Due giornate intense di momenti interessanti dedicati alla bellezza dell’arte, del paesaggio, della musica e della riflessione nella cornice suggestiva dei Sacri Monti del Piemonte che con i Sacri Monti lombardi di Ossuccio e Varese fanno parte del sito seriale riconosciuto dall’UNESCO nel 2003 “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”. Due visite guidate al giorno consentiranno di conoscere la storia straordinaria del Sacro Monte di Varallo voluto da un frate francescano che, alla fine del ‘400, progettò di costruire una copia della Terra Santa per consentire ai pellegrini di vedere Gerusalemme senza intraprendere il rischioso viaggio in Oriente. Ma a Varallo la memoria dei luoghi e degli edifici è ancora più sensazionale: le scene sacre sono infatti animate con i personaggi della storia del Vangelo, dipinti e scolpiti in scala reale da artisti di grande rilievo, tra fine ‘400 e metà ‘700. Tra le copie dei luoghi il fondatore, frate Bernardino Caimi, realizzò anche il Cenacolo, straordinariamente aperto al pubblico in occasione del concerto che l’Orchestra “Giulia Bracchi”, con gli allievi dell’Istituto Superiore Comprensivo D’Adda di Varallo, sotto la guida del Maestro Manuel Filisetti, eseguirà alle ore 18 di domenica 22 settembre a conclusione delle due giornate Europee del Patrimonio 2019.