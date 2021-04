Zecchino d’oro, selezioni anche in Piemonte

Zecchino d’Oro è alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64ª edizione, in programma il prossimo dicembre.

Da 15 anni mancano bimbi piemontesi alla finale

Per quanto riguarda la nostra regione sono stati 38 i bambini piemontesi che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione. Gli ultimi rappresentanti del Piemonte ad aver interpretato una canzone vincitrice sono stati, nel 2006, Davide e Matilde Angelelli, di Castelletto sul Ticino (NO), con il brano “Wolfango Amedeo”. Dunque un piccolo cantante piemontese manca ormai da 15 anni e sarebbe una bella cosa se, proprio con questa selezione, venissero fuori altri baby-cantanti della nostra regi0ne.

Seconda edizione con selezioni on-line

Dopo l’esperimento riuscito del 2020, messo in campo a causa dell’emergenza Covid-19, il casting di Zecchino d’Oro torna quest’anno online.

Gli aspiranti solisti possono caricare, fino al 10 maggio, i propri video su una piattaforma web dedicata.

La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni.

L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i brani in gara al prossimo

Zecchino d’Oro.

Fino al 10 maggio, accedendo al sito zecchinodoro.org è possibile inviare un video della durata di un minuto in cui i piccoli interpreti eseguono una

canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello Zecchino d’Oro.

La playlist è disponibile sempre sul sito zecchinodoro.org. In aggiunta al video-provino sarà necessario presentare anche un breve video di

presentazione. I video raccolti saranno esaminati dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase, le bambine e i bambini selezionati.