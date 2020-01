Confraternita liceo Ferrari compie 15 anni e progetta un anno ricco di eventi culturali.

Durante l’assemblea annuale della Confraternita, svoltasi a inizio gennaio, sono state definite le iniziative che saranno organizzate nelle prossime settimane. «Il 2020 sarà un anno ricco di eventi culturali e non – spiegano i soci del direttivo -, e sarà segnato dai festeggiamenti per i 15 anni di attività della Confraternita e per i sessanta di fondazione del liceo». Mercoledì 12 febbraio si terrà il convegno “Il Ferrari-Mercurino tra tradizione e modernità. Le competenze digitali e le nuove metodologie didattiche” e verrà aperta una campagna di raccolta fondi allo scopo di dotare la scuola di due laboratori mobili per lo sviluppo delle competenze digitali.

Rinnovato il direttivo

Dopo quattordici anni, Riccardo Cavanna ha passato il testimone di presidente a Francesco Pareti, già membro del direttivo. Ad affiancare Pareti saranno i vice Nicola Guida e Andrea Piletta; nel consiglio ci sono anche Riccardo Cavanna, Gualtiero Canova, Simona Mazzone, Anna Denicola, Luca Caratti, Alessandra Acotto, Marco Rombolà e il dirigente scolastico, membro di diritto, Mauro Faina.