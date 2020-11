La Juventus è in cerca di personale.

In questo periodo finale dell’anno, la società bianconera ha deciso di aprire le posizioni per reperire nuove risorse umane, da impiegare per numerose mansioni. La società bianconera ha scelto di offrire nuove opportunità lavorative, e non solo a livello dirigenziale. La Juve è infatti alla ricerca di nuovi elementi, per integrare il proprio organico e per rendere più efficiente la sua struttura anche al di fuori dell’aspetto sportivo. Per questo motivo è in cerca di nuovi profili professionali, ai quali affidare compiti in diverse aree operative. Le nuove figure professionali saranno poi inserite nelle diverse sedi della città, per ricoprire mansioni differenti.

Le offerte di lavoro della Juventus

La Juventus, in questo momento, ricerca i seguenti profili:

Requisiti:

Laurea in Giornalismo, Comunicazione, Letteratura o simili

3/4 anni di esperienza nella gestione dei social media per brand noti

Esperienza e attitudine al lavoro di fronte una telecamera

Profonda conoscenza e passione per il calcio europeo e la Seria A italiana

Abilità editoriali, di scrittura, di comunicazione e di video editing

Madrelingua inglese con una buona capacità di ascolto, scrittura e conversazione in italiano, la conoscienza dello spagnolo è un plus

Capacità multitasking e flessibilità oraria

Sede di lavoro: Juventus Headquarter, Torino

È previsto un percorso di formazione gratuito obbligatorio al rilascio dell’attestato di abilitazione al ruolo di Steward.

Requisiti:

Orientamento al cliente, predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team

Professionalità e attenzione al rispetto delle norme

Flessibilità oraria e la disponibilità infrasettimanale e nei weekend

Titoli preferenziali:

Diploma di scuola media superiore

Conoscenza di almeno una lingua straniera

Domicilio in Torino o in zone limitrofe

Sede di lavoro: Allianz Stadium, Torino

Info e candidature: candidature.stewarding@juventus.com

Requisiti:

Laurea Triennale in Economia o Management Engineering

3+ anni di esperienza nel ruolo

Esperienza nel costruire e mantenere relazioni con clienti e professionisti

Disponibilità a viaggiare sia a livello nazionale sia internazionale

Certificazione linguistica C2 in lingua inglese

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Sede di lavoro:Juventus Headquarter, Torino

Per candidarsi è necessario registrarsi e seguire la procedura online indicata sul sito.