Mercatone Uno, da martedì cassa integrazione straordinaria per i lavoratori.

Mercatone Uno, la cassa

Il tribunale di Bologna ha dichiarato la fine dell’attività di impresa della Mercatone Uno. Ad essere coinvolto oltre a Trecate, Caltignaga, Pombia anche lo stabilimento di Romagnano Sesia aperto nel 2001 echiuso nel 2015, poi aveva riaperto per qualche giorno nel periodo di Natale 2017 per chiudere le serrande di nuovo. La Shernon Holding nel 2018 aveva acquisito i punti vendita promettendo la riapertura per Pasqua 2019. Nulla di tutto questo è successo l’azineda andò in amministrazione straordinaria e ora arriva la chiusura. Per tutti gli dipendenti parte la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per 12 mesi, indicata dal cosiddetto Decreto Genova.

LEGGI ANCHE: Romagnano l’emergenza virus regala 6 mesi di cassa alla Mercatone Uno