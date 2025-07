Lutto in alta Valsesia per Emilio Maria Zenoni, morto improvvisamente a 62 anni. Docente alle scuole superiori, negli anni Novanta era stato parlamentare con la Lega.

Lutto in alta Valsesia per Emilio Maria Zenoni

A Rimasco Emilio Maria Zenoni era di casa. E’ qui che si è spento all’improvviso nella sua casa di villeggiatura: è avvenuto nel fine settimana. L’uomo aveva solo 62 anni. Era stato parlamentare della Lega Nord negli anni Novanta nel collegio che tocca anche Borgomanero, Romagnano e la zona della alta Valsesia.

Nonostante gli impegni politici, Zenoni non aveva mai lasciato la sua attività: l’insegnamento. Nel periodo estivo, ma anche in inverno, però saliva nella casa di villeggiatura a Rimasco, un luogo del cuore che amava.

L’amore per la Valsesia

E proprio come anno, conclusi gli impegni connessi con gli esami di maturità l’uomo stava trascorrendo un periodo di riposo in Valsesia, nel territorio di Alta Sermenza. Ancora venerdì 11 luglio, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un post dedicato a questa estate, e nella mattinata di sabato 12 luglio poi s’è sparsa la notizia della sua scomparsa dovuta probabilmente a un malore. Ma sulla pagina Facebook il professo Zenoni dedicava spesso pensieri alla Valsesia, un luogo che amava frequentare.

L’avventura come parlamentare

Dopo il diploma al liceo classico “Don Giovanni Bosco” di Borgomanero, s’era laureato in Lettere e Filosofia all’università di Torino. Giovanissimo, 31enne, era stato eletto deputato primeggiando nel collegio 16 della Camera (Arona, Omegna e Borgomanero) davanti al magistrato Renzo Lombardi e allo psichiatra Eugenio Borgna. Insegnava Italiano all’istituto tecnico “Leonardo Da Vinci” di Borgomanero, ma non aveva mai abbandonato la politica con incarichi alla Provincia di Novara e nei Comuni di Borgomanero e Gozzano.

Faceva tuttora parte della giunta della città cusiana guidata da Carla Biscuola con il doppio ruolo di consigliere comunale di maggioranza nelle fila del gruppo “Gozzano nel nostro cuore” e assessore.

Numerosissimi messaggi e ricordi

Sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di studenti ed ex studenti. «Non ci voglio credere prof… Avevi da poco messo i like ai miei post. Muore un pezzo di me, della mia adolescenza. Emilio Zenoni ti ricorderò sempre, sei tra i prof che mi ha insegnato a crescere. Ti voglio ricordare in classe sorridente, quando insegnavi a me e ad i miei compagni italiano e storia. Quando ti intrattenervi in classe a parlare con noi da pari di qualsiasi argomento, anche di politica. Ho solo lacrime di nostalgia e non mi vengono altre parole se non “ti ho voluto bene” come si vuole bene ad un fratello maggiore, a chi, come un genitore, va oltre il ruolo di cattedra e ti forma e ti aiuta a crescere».

Poche parole che testimoniano l’empatia che Zenoni sapeva avere con i suoi allievi.

Un ex collega di politica invece scrive: «Non mi sembra vero che non sei più tra noi. dopo gli anni in Provincia ci siamo persi di vista ma nonostante le nostre divergenze politiche siamo sempre rimasti amici grazie soprattutto alla tua simpatia».

