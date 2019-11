Romagnano borse di studio per 5400 euro: aperto il bando. E’ aperto il concorso per ‘assegnazione di 12 riconoscimenti a favore di altrettanti studenti romagnanesi che abbiano frequentato nell’anno scolastico o accademico 2018/2019 e che si siano distinti per i risultati.

In tutto il Comune mette in palio 5400 euro, così suddivisi: per gli studenti delle scuole medie vi sono tre borse di studio da 300 euro ciascuna e altrettante per gli studenti delle superiori, dell’importo di 400 euro ognuna. Per i diplomati alla maturità le borse di studio sono sempre tre, da 500 euro l’una; infine per gli studenti universitari le tre borse di studio sono pari a 600 euro ciascuna. La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta libera sui modelli disponibili presso gli Uffici pubblica Istruzione e Cultura; oppure possono essere scaricati da internet sul sito www.comune.romagnano-sesia.no.it entro le 12 del 31 gennaio 2020 per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed entro le 12 del 17 aprile per gli studenti universitari.

Dedicate agli universitari

Per gli studenti di Romagnano però vi sono in palio anche altre borse di studio. Sono quelle messe palio dal Collegio Caccia di Novara, al cui concorso possono partecipare gli studenti del paese, nonché quelli di Prato Sesia, Grignasco e Ghemme. Le borse di studio sono riservate a coloro che frequentano università in Piemonte e Lombardia, l’accademia di belle arti o master di secondo livello in qualunque sede. In particolare è necessario essere iscritti regolarmente dal secondo anno del corso di laurea o possedere già una laurea triennale. In entrambi i casi è richiesta una valutazione minima di 28/30 in tutti gli anni precedenti, mentre per il master il voto richiesto è di 29/30. Le borse di studio hanno valore pari a 1.700 per gli studenti iscritti all’Università del Piemonte orientale e di 2.500 euro per gli studenti iscritti a altre università e possono venirne assegnata al massimo trenta.