Varallo Paola Vicario nuova dirigente al D’Adda. La serravallese rappresenta un punto di svolta per la scuola di Varallo, che per diversi anni è stata retta dal professor Enzo Portalupi e che solo ora con l è tornata ad avere un preside di ruolo e sempre presente tra i corridoi e le aule dell’istituto.

Varallo Paola Vicario nuova dirigente al D’Adda

Insieme a lei, con il 2019-2020 hanno incominciato una nuova avventura al “D’Adda” ben cinque classi prime. Non manca l’artistico, che sembra essersi brillantemente ripreso dai momenti di difficoltà attraversati in passato. A dimostrarlo, anche la partecipazione dei suoi studenti al quarto concorso nazionale ed europeo di arte orafa tenutosi a Jesi, nelle Marche, tra il 24 agosto e il 5 settembre.

Nuova avventura scolastica

Venerdì le “new entry” hanno iniziato a conoscere i compagni e gli insegnanti, i locali e il regolamento. Hanno assistito a una dimostrazione del laboratorio teatrale, alla presentazione dei progetti scolastici e ad alcune testimonianze di ex allievi; dopo aver pranzato tutti insieme con un picnic in palestra, i nuovi studenti si sono cimentati in giochi, attività sensoriali e sull’adolescenza. Lunedì hanno invece seguito una lezione per affrontare al meglio gli anni delle superiori: per andare “A scuola con la mente e con il corpo”.