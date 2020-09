Vitale Barberis Canonico, a Milano Unica con Back to 21.

Vitale Barberis Canonico a Milano Unica

Vitale Barberis Canonico a Milano Unica presenta la nuova proposta AI 2021/2022 ispirata al tema Back to 21. Un ritorno alle origini, alla ricerca della migliore materia prima proveniente dal Sud America, alla speciale

lana 21 Micron del lanificio Vitale Barberis Canonico, 100% mulesing free. Nella nuova collezione AI 2021 2022 la famiglia 21 Micron si arricchisce nell’offerta invernale con una nuova versione dell’iconica flanella, un tessuto iridescente Beausoleil … e con le Knit Icons per poter rispondere al meglio alle esigenze del consumatore contemporaneo e per

rimettere al centro i valori e la qualità.

La linea classica di Vitale Barberis Canonico propone due novità 21 Micron invernali: la prima, chiamata Beausoleil, è un tessuto da abito in spina effetto iridescente sviluppato nel classico beige cangiante al rosso e in una gamma che spazia dai colori naturali fino al viola.

La seconda proposta vede l’iconica flanella pettinata di Vitale Barberis Canonico presentarsi per la prima volta nella speciale lana 21 micron con filato mouliné che ne esalta la tridimensionalità nelle tonalità dei verdi, grigi, marroni e blu.

La linea Supersonic si arricchisce di un’offerta che mette in luce la versatilità dei filati che hanno fatto la storia di Vitale Barberis Canonico. Si crea così un connubio unico tra le qualità e la bellezza della lana e il comfort inarrivabile dei tessuti a maglia, in una proposta ampia che si presta ad infinite interpretazioni, dal business casual, al casual chic allo sportivo, per uomo e donna. La lana 21 Micron si esprime in un jacquard doppio, in cui le due facce sono legate da un sottile filo di legatura.

Nello stand a Milano Unica Vitale Barberis Canonico presenterà inoltre la propria collezione digitale, visitabile tramite portale da ogni latitudine del mondo. Oltre 3000 varianti della nuova stagione Autunno/Inverno 2021/2022 saranno fruibili tramite web per gli oltre 1000 clienti in più di 90 paesi.

Back to 21 vuole essere un punto di ripartenza, un messaggio positivo, un archiviare il 20 per proiettarsi e pensare già al domani, al 21, con la resilienza che ha contraddistinto per oltre 3 secoli l’Azienda