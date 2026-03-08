Sulla A26 distrutto dal fuoco un camion che trasportava frigoriferi. Per fortuna il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo.

Sulla A26 distrutto dal fuoco un camion che trasportava frigoriferi

Momenti concitati nella mattinata di ieri, sabato 7 marzo, sull’autostrada A26, dove un camion è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme all’altezza di Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Alessandria, che hanno raggiunto rapidamente il tratto autostradale interessato dall’incendio. Il mezzo pesante, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco mentre si trovava in marcia.

LEGGI ANCHE: Va in fiamme il camion compattatore di rifiuti

Gravi danni al mezzo e al carico di frigoriferi

Il camion trasportava un carico di frigoriferi e in breve tempo le fiamme hanno interessato gran parte del veicolo. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi o creare ulteriori pericoli alla circolazione. Notevoli i danni sia al veicolo, sia al carico

Fortunatamente non si registrano feriti: il conducente ha infatti fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. Dopo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del tratto autostradale, la situazione è tornata progressivamente alla normalità. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo pesante.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook