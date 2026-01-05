Abitazione in fiamme la scorsa notte. LE FOTO

Abitazione in fiamme la scorsa notte. In azione i vigili del fuoco, intervenuti in forze con cinque mezzi più uno d’appoggio.

Abitazione in fiamme la scorsa notte

Serata di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Biella, intervenuti ieri, domenica 4 gennaio, poco dopo le 20, in frazione Colla, nel Comune di Netro. Qui un incendio che ha interessato un’abitazione. L’allarme è scattato nelle prime ore della sera, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi in modo significativo, rendendo necessario un intervento articolato.

Considerata l’entità del rogo, sul posto sono stati impiegati ben cinque mezzi dei vigili del fuoco, ai quali si è aggiunto un ulteriore mezzo di supporto proveniente dal Comando di Vercelli. Una volta giunte sul luogo dell’incendio, le squadre hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, lavorando per contenere le fiamme e impedire che si propagassero alle parti dell’edificio non ancora coinvolte.

La lunga notte di lavoro per la bonifica

Dopo aver domato il rogo, i Vigili del fuoco si sono concentrati sulle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica, proseguite per diverse ore nel corso della notte, al fine di eliminare ogni possibile focolaio residuo e garantire la completa sicurezza dell’area.

Al momento le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e sono in corso le verifiche del caso. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook