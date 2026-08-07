Si accascia durante una partita di calcio, muore a 35 anni davanti agli amici

Un uomo di 35 anni è morto l’altro pomeriggio mentre stava giocando una partita di calcio negli impianti sportivi di località Nosalini, a Ceva, nel Cuneese. Il giovane si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco davanti agli amici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Croce bianca e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.

Il malore durante la partita

La tragedia si è verificata nel campo di calcio dedicato al Grande Torino, dove era in corso una partita tra amici. A partecipare e ad assistere all’incontro c’era un numeroso gruppo di giovani, in prevalenza di origine africana, che aveva preso in affitto l’impianto sportivo.

Nel corso della gara il 35enne si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo conoscenza. La presenza del defibrillatore automatico ha consentito di avviare immediatamente le manovre di emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

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Inutili i tentativi di salvarlo

In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari della Croce bianca, la cui sede si trova nelle vicinanze degli impianti, seguiti dall’elicottero del servizio di emergenza 118 dell’Azienda Zero del Piemonte. Nonostante il rapido intervento, il giovane è morto sul campo.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Mondovì, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Ceva e tra le persone che avevano condiviso con lui quei momenti di sport e amicizia.

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