Accosta l’auto e scende: donna travolta e uccisa da un 18enne

Si era fermata a lato strada ed era scesa dall’auto in un poco peraltro poco illuminato. Non si sa se perché sospettava un guasto, o per se voleva prendere aria per un malore, o per un altro motivo. Non si sa e non si saprà mai, perché la donna di 42 anni è stata travolta e uccisa da un’auto di passaggio che non l’ha vista e l’ha presa in pieno.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, nuova tragedia sulla strada accaduta l’altra sera nel Torinese, lungo la strada per Vigone. La vittima si chiamava Edmonda Boka, una 42enne di origine albanese, morta dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto tra Buriasco e Macello, lungo la strada provinciale 129.

La dinamica dell’episodio

Erano le 21 circa e, come accennato, forse per controllare l’entità di un guasto, la 42ennne ha accostato sul ciglio della strada, si è fermata ed è scesa dalla sua Audi A3. Ma proprio in quel momento è stata travolta da un’auto, una Audi A3, proveniente in senso opposto che era guidata da un 18enne.

Sono stati chiamati i soccorritori, ma per la donna non c’è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villafranca Piemonte per i rilievi e i soccorritori del servizio regionale 118.

Il 18enne alla guida della A3 ha preso la patente da pochi mesi. E’ risultato negativo al test alcolimetrico.

Foto d’archivio