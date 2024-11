Addio a don Roberto Castelletta, parroco a Gattico per 38 anni. Celebrato il funerale di un sacerdote molto amato: la cerimonia presieduta dal vescovo Brambilla.

Addio a don Roberto Castelletta, parroco a Gattico per 38 anni

Tanti fedeli commossi nella giornata di ieri, lunedì 18 novembre, per il funerale di don Roberto Castlletta, storico parroco a Gattico dal 1984 al 2022, morto a 86 anni. Per celebrare le esequie è arrivato anche il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla.

Originario di Veruno, don Roberto fu ordinato sacerdote a Novara da monsignor Gilla Vincenzo Gremigni nel 1962. Fu inizialmente vicario alla parrocchia di San Martino, poi a Gravallona Lomellina. Infine l’arrivo a Gattico come parroco nel 1984, e da lì una vita intera con quella comunità dove ha saputo farsi amare e apprezzare anche per le sue numerose iniziative.

Aveva aperto il centro anziani

Il suo maggiore risultato fu probabilmente l’apertura di un vero centro anziani in paese. Ma è ricordato anche per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale e per la sistemazione dell’oratorio. Importante anche il suo sostegno alla comunità senegalese arrivata in paese. Parroco fino al 2022, nel 2023 ricevette la cittadinanza onoraria come segno di gratitudine per il suo impegno.

Adesso il feretro di don Roberto riposa nel cimitero di Veruno, il paese dove era nato.

