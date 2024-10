Addio a don Franco Ghirardi, era stato parroco a Borgosesia. Il sacerdote aveva 90 anni: aveva lavorato in città come vicario tra il 1968 e il 1974.

Addio a don Franco Ghirardi, era stato parroco a Borgosesia

Addio a don Franco Ghirardi. Il sacerdote aveva 90 anni e all’inizio del suo percorso dopo l’ordinazione rimase a lungo a Borgosesia a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta. Don Franco era nato il 21 settembre 1934 a Fornovo Taro, in provincia di Parma. Ordinato a Novara da monsignor Gilla Vincenzo Gremigni il 28 giugno 1959, e ha vissuto il suo primo incarico sacerdotale a Galliate quale vicario parrocchiale.

LEGGI ANCHE: Morto don Luigi Pozzi: aveva 93 anni, lutto in tutta la Valsesia

Gli anni in Valsesia

Nel 1968 viene domandato il suo servizio, sempre come vicario parrocchiale, per la parrocchia di Borgosesia, dove rimarrà fino al 1974, facendosi apprezzare dalla comunità dei fedeli. Nello stesso anno avvia la sua ampia esperienza nella parrocchia di San Maiolo a Veveri in Novara, ove rimarrà, per ben 46 anni, fino al 2020.

Da ricordare anche la sua docenza al liceo scientifico Antonelli a Novara e, per molti anni, il suo fedele servizio quale confessore in cattedrale ogni venerdì mattina: un impegno da lui riconosciuto spiritualmente arricchente e molto apprezzato da coloro per i quali era divenuto un prezioso punto di riferimento.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, nella chiesa di San Maiolo a Novara.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook