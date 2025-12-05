Addio a Matteo, dog-sitter di appena 53 anni. Ucciso da una malattia, in passato aveva anche gestito un tabaccheria.

Addio a Matteo, dog-sitter di appena 53 anni

Biella e il Biellese hanno detto addio a Matteo Camperi, scomparso a soli 53 anni dopo una malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo. Un destino crudele che ha profondamente colpito la comunità, dove Matteo era molto conosciuto e stimato. Nel giro di poche ore la notizia della sua morte si è diffusa in tutta la città, suscitando cordoglio e vicinanza alla famiglia.

L’ultimo saluto era in programma oggi, venerdì 5 dicembre, alle 14.30. Parenti, amici e conoscenti hanno potuto rendergli omaggio e stringersi attorno ai suoi cari in un momento di grande dolore.

Una persona conosciuta e benvoluta

Camperi era noto per il suo carattere gentile e per la passione con cui svolgeva il suo lavoro. Per anni aveva gestito con professionalità la tabaccheria di via Tripoli, diventando un punto di riferimento per molti residenti della zona. Più recentemente si era dedicato anche all’attività di dog sitter, un impegno che gli permetteva di coniugare lavoro e amore per gli animali, in particolare per i cani, ai quali era profondamente legato.

A piangerlo sono la mamma Floriana, il papà Giorgio, la sorella Monica con Stefano, Martino e Maria Flora, e il fratello Massimo, insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Lo riporta La Provincia di Biella.

