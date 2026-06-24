Addio ad Adolfo Guerrera, il cuore forte del ring si è spento a 44 anni

Un lutto che tocca il mondo del pugilato amatoriale del Piemonte. Adolfo Guerrera è morto a 44 anni, dopo una lunga malattia. Viveva a Montecrestese con la compagna Samantha Cappelli e il figlio Enea, di 4 anni, ma era cresciuto a Pieve Vergonte, paese dove ancora vive la sua famiglia.

Proprio a Pieve Vergonte, nell’agosto di due anni fa, aveva dato forma a uno dei suoi sogni: aprire in via Rosmini il Boxing Ossola club, una palestra dedicata al pugilato, alla thai boxe e poi anche ad altre discipline legate alle arti marziali.

La palestra diventata una famiglia

Fin da giovane Adolfo Guerrera aveva amato il combattimento sportivo. Dopo anni di allenamenti e incontri, aveva scelto di mettere la sua esperienza al servizio degli altri, arrivando anche a Roma per ottenere la qualifica di istruttore della federazione di pugilato.

Era una persona capace di farsi seguire da ragazzi e adulti. Puntuale, esigente e allo stesso tempo ironico, sapeva alleggerire la fatica con una battuta. Anche dopo il lavoro da fabbro in Svizzera, la sua giornata finiva spesso in palestra.

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Il ricordo di “Guzzino”

Per tanti era “Guzzino”, soprannome nato dall’amore per le moto Guzzi. Una passione che negli ultimi anni aveva lasciato più spazio alla famiglia, soprattutto dopo la nascita del piccolo Enea, ma che restava parte della sua identità.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona generosa, amante della compagnia e capace di creare legami sinceri. Oltre alla compagna Samantha Cappelli e al figlio Enea, lascia mamma Flora, papà Antonio e la sorella Nicoletta. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Pieve Vergonte.

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