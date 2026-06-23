Trivero in lutto per Walter Zignone, aveva solo 58 anni

Valdilana è in lutto per la scomparsa di Walter Zignone, che ha cessatto di vivere venerdì 19 giugno all’età di 58 anni all’ospedale Molinette di Torino. La notizia ha suscitato commozione nel territorio, soprattutto nel basso Triverese, dove era conosciuto e apprezzato. A darne l’annuncio sono la moglie Nadia, i figli Ilaria e Nicolò, il fratello Sergio con i familiari e tutti i parenti.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in queste ore di dolore. Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto rivolti ai suoi cari, segno del legame che Walter Zignone aveva costruito nel corso degli anni con amici, conoscenti e residenti della zona.

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L’ultimo saluto e il ricordo della famiglia

L’ultimo momento di raccoglimento è previsto oggi, martedì 23 giugno, al Tempio crematorio di Biella, dove verrà impartita la benedizione. Successivamente le ceneri saranno accolte nel cimitero di Botto, a Valdilana, all’interno della sepoltura di famiglia.

Nel ricordare Walter Zignone, i parenti hanno voluto rivolgere un pensiero di gratitudine ai professionisti che lo hanno assistito durante il ricovero. Un ringraziamento particolare è stato espresso al personale dei reparti di Chirurgia d’urgenza e Gastroenterologia dell’ospedale Molinette di Torino per l’impegno, la competenza e l’attenzione dimostrati durante il percorso di cura.

La scomparsa di Walter Zignone lascia un vuoto profondo tra i familiari e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Il suo ricordo continuerà a vivere nella memoria delle persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne accompagnano con affetto l’ultimo viaggio.

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