Cinque persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno, sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. L’incidente si è verificato all’interno della galleria Anzema, nel territorio di Campo Ligure, lungo il tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova. Coinvolte cinque vetture in un violento tamponamento a catena.

Uno dei feriti ha riportato lesioni gravi. La richiesta di soccorso ha fatto scattare l’intervento del personale del 118, dell’elisoccorso, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Sul luogo dell’emergenza è arrivato anche un mezzo sanitario proveniente da Alessandria.

Fino a 6 chilometri di coda

Per consentire le operazioni di assistenza ai feriti e la messa in sicurezza dell’area, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. La situazione ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con automobilisti rimasti bloccati per lungo tempo.

Le conseguenze più evidenti si sono registrate in direzione Genova, dove si sono formati fino a sei chilometri di coda. Disagi e rallentamenti hanno interessato anche il senso opposto di marcia, verso Gravellona Toce, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’intero tratto autostradale.

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Le indicazioni per evitare le code

Per alleggerire il traffico, è stato consigliato agli automobilisti diretti verso il capoluogo ligure di lasciare l’autostrada al casello di Ovada. Il percorso alternativo individuato prevedeva il transito lungo la strada statale 456 del Turchino con successivo rientro in A26 a Masone.

Restano da chiarire le cause che hanno portato al tamponamento multiplo. Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia stradale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nell’individuazione delle responsabilità.

Foto redazione

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