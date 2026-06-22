Tragedia sulla A26: motociclista perde la vita, nello schianto ferita la figlia 19enne

Tragico incidente nella mattinata di ieri, domenica 21 giugno, sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri. Una moto e un’auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Nel violento impatto ha perso la vita il motociclista Enzo D’Auria, 60 anni, residente in provincia di Alessandria.

In sella alla moto viaggiava anche la figlia diciannovenne dell’uomo. La giovane è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale di Alessandria in codice giallo. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti e assistenza medica, non sarebbero tali da far temere per la vita.

I soccorsi e la gestione dell’emergenza

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, mobilitando rapidamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del sistema di emergenza sanitaria, insieme alle pattuglie incaricate della gestione della viabilità e dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per Enzo D’Auria, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del sessantenne. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro tra la moto e l’autovettura.

Traffico in tilt e lunghe code

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo uno degli assi autostradali più importanti del Nord Italia. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono formate nel tratto interessato.

Alle 11 è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova. La circolazione è tornata a scorrere su tutte le corsie disponibili, anche se si registravano ancora circa otto chilometri di coda, progressivamente in diminuzione. Agli automobilisti diretti verso Genova e Savona è stato consigliato di utilizzare la diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A7 Serravalle-Genova per evitare ulteriori disagi.

Foto d’archivio

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