Gattinara dice addio ad Angela Piano: se n’è andata a soli 57 anni

È morta a soli 57 anni Angela Piano. Il decesso è stato annunciato lunedì 15 giugno 2026 dalla Casa funeraria Montella di Arborio. La donna lascia il compagno Giovanni, i figli Anna e Francesco, insieme a sorelle, fratelli, cognati, nipoti, cugini, zii, amici e parenti tutti.

Una scomparsa che ha colpito profondamente le persone che le erano vicine. In queste ore sono tanti coloro che si stringono con affetto alla famiglia, nel ricordo di una donna venuta a mancare troppo presto e lasciando un grande vuoto tra i suoi cari.

Il rosario e il funerale nella chiesa di San Pietro

Il rosario per Angela Piano è satto celebrato nel pomeriggio di ieri, martedì 16 giugno, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Si è trattato del primo momento di preghiera e raccoglimento per parenti, amici e conoscenti che vorranno unirsi al dolore della famiglia.

I funerali si celebrano invece nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della cerimonia funebre, il corteo proseguirà verso il cimitero di Arborio, dove Angela Piano riposerà. La famiglia ha voluto affidare al necrologio anche un messaggio di partecipazione e ringraziamento, rivolto a tutti coloro che prenderanno parte al lutto o manifesteranno vicinanza in questo momento di dolore.

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