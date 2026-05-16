Addio al dottor Enrico Gerosa, Valduggia perde una voce amata della cultura locale

Il dottor Enrico Gerosa è morto il 14 maggio all’ospedale di Novara all’età di 77 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente soprattutto a Zuccaro di Valduggia, dove era conosciuto e stimato per il suo impegno culturale e per le numerose serate divulgative organizzate negli ultimi anni. Il rosario sarà recitato domenica 17 maggio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Zuccaro, mentre il funerale verrà celebrato lunedì 18 maggio alle 10.30.

Un volto noto degli incontri culturali

Negli ultimi anni Enrico Gerosa era diventato uno dei relatori più apprezzati delle iniziative promosse dal circolo Acli di Zuccaro. I suoi interventi riuscivano a coinvolgere il pubblico grazie a uno stile semplice, diretto e ricco di curiosità storiche e linguistiche.

Tra gli appuntamenti c’era stata, per esempio, una serata dedicata a “Il tovagliolo di Leonardo da Vinci”, inserita nel calendario culturale della primavera 2026. Non era la prima volta che il medico interveniva nella frazione valduggese, dove aveva già partecipato a diversi incontri molto seguiti.

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Le serate tra storia, medicina e curiosità

Molto apprezzata anche una conferenza dedicata ai modi di dire popolari ancora utilizzati oggi. Durante la serata il dottor Gerosa aveva spiegato l’origine di espressioni come “restare in brache di tela”, “succede un ambaradan” o “toccare ferro”, alternando approfondimenti storici e momenti più leggeri.

In un altro incontro aveva affrontato il tema della peste che colpì Zuccaro nel Seicento. Partendo dall’origine della yersinia pestis e dagli aspetti medici della malattia, aveva accompagnato il pubblico in un racconto storico legato al territorio e alla devozione per San Rocco. Il 16 aprile di quest’anno avrebbe dovuto tenere una serata sulle curiosità del Rinascimento, ma poi l’incontro era saltato per l’indisponibilità del relatore.

Il cordoglio della comunità

La sua scomparsa lascia un vuoto non soltanto nella famiglia, ma anche tra le tante persone che avevano seguito le sue conferenze. A piangerlo sono i figli Andrea e Dina, l’affezionata Laura, la sorella Elisabetta, il fratello Giancarlo e i familiari.

Nel piccolo centro valsesiano il suo nome resterà legato alle serate culturali che hanno animato la comunità negli ultimi anni. Occasioni in cui il dottor Enrico Gerosa aveva saputo trasformare argomenti storici e scientifici in momenti di incontro e partecipazione.

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