L’addio a Mario e Gianni, vittime di un’assurda manovra in contromano

Un dolore che unisce, una grande famiglia allargata che si stringe. Si sono svolti ieri mattina, venerdì 1 agosto, nella basilica di San Gaudenzio a Novara i funerali di Mario Paglino e Gianni Grossi, 52 e 54 anni, uniti con rito civile, due delle tre vittime novaresi del tragico incidente avvenuto domenica scorsa sull’autostrada A4.

A dare l’ultimo saluto alla coppia, molto nota nel mondo del collezionismo internazionale grazie al marchio Magia2000 e alla collaborazione con Mattel per la realizzazione di Barbie da collezione, c’erano centinaia di persone: familiari, amici, colleghi, collezionisti e appassionati giunti anche da Spagna e Svizzera.

Il funerale a Novara

La basilica gremita a testimoniare quanto Mario e Gianni fossero amati, in città e nel mondo.

E’ il Corriere di Novara a raccontare il funerale. Una nuvola di fiori rosa davanti all’altare, all’ingresso, una grande corona di fiori fucsia inviata dal team Barbie, accanto a quella della Mattel. Sui feretri, fiori bianchi e azzurri e una foto: Mario e Gianni su una spiaggia, felici, mano nella mano, a piedi scalzi sulla sabbia bianca e alle spalle il mare blu e un cielo terso. Perché è così che chi li ha amati li ricorda e al tempo stesso li vuole immaginare adesso e per l’eternità.

Le parole dei familiari: “Nulla andrà perso”

Le famiglie di Mario e Gianni si sono affidate ai social per ringraziare le centinaia di persone che in questi giorni hanno mostrato partecipazione e vicinanza per quanto accaduto. Questa la lettera pubblicata nelle scorso ore.

«Sappiamo che Mario e Gianni hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti voi con la loro passione, arte e creatività. Nulla andrà perso, vi chiediamo un po’ di tempo per assorbire il dolore e la perdita, poi condivideremo informazioni sul futuro, certi che il loro spirito continuerà a vivere anche attraverso ciò che hanno creato».

