Addio a Susanna, madre di famiglia portata via a 57 anni da una malattia rara. Un lutto che tocca il Biellese orientale, celebrato ieri il funerale.

Un sorriso sempre pronto, la passione per i viaggi, la montagna e la voglia di scoprire il mondo: il Biellese piange Susanna Uberti, per tutti Susy, scomparsa nei giorni scorsi a soli 57 anni a causa di una rara malattia infiammatoria dell’encefalo. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Gaglianico. Lo riporta La Provincia di Biella.

Volto molto conosciuto in paese, aveva vissuto per anni appunto a Gaglianico, dove era profondamente legata alle tradizioni locali e in particolare alla festa patronale di San Pietro, alla quale partecipava come volontaria. Di recente si era però trasferita a Candelo, nella parte orientale della provincia, senza mai spezzare il legame con la sua comunità. Lavorava in una filatura e mancava ormai poco alla pensione.

Una donna piena di interessi

Solare, disponibile e generosa, Susy coltivava molte passioni: i viaggi, il trekking, la montagna, la buona cucina, la musica e il ballo. Amava la moto e le “panchine giganti”, che aveva visitato in diverse località. Le figlie Monica e Giulia la ricordano come una donna curiosa e piena di vita.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate a metà ottobre; nonostante le cure, la malattia non le ha lasciato scampo. Fino all’ultimo è stata circondata dall’affetto dei familiari e degli amici. Donatrice di organi, con il suo ultimo gesto ha permesso ad altre persone di continuare a vivere. I familiari ringraziano quanti sono stati loro vicini e il personale dei reparti di Neurologia e Rianimazione dell’ospedale San Luigi di Orbassano per le cure prestate.

