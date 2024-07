Aereo in avaria sopra Santhià scarica in cielo il carburante. VIDEO

Aereo in avaria sopra Santhià scarica in cielo il carburante. Un Boeing diretto in Brasile ha dovuto tornare a Malpensa. Scatta l’indignazione sui social.

Interrogativi e anche rabbia per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, sui cieli tra Santhià e Tronzano, nella pianura Vercellese. Un Boeing 777-32W della compagnia Latam Airlines Brasil ha avuto un’incidente nel decollo da Malpensa e ha dovuto far ritorno allo scalo milanese anziché dirigersi verso la sua destinazione, San Paolo in Brasile.

A quanto pare, nel decollo il velivolo avrebbe “impennato” troppo e quindi strisciato con la coda sulla pista. Da qui la decisione di restare a bassa quota, come da protocollo, e disporsi per tornare all’aeroporto di partenza.

Lo scarico del carburante

Il problema è che gli aerei di quella dimensione non riescono ad atterrare in sicurezza con lo stesso peso del decollo, per cui devono liberarsi di tonnellate di carburante. Ed è appunto quello che sarebbe accaduto sulla pianura vercellese. Questo, almeno, secondo quanto risulta da alcune testimonianze, anche video (quello qui sotto è stato postato sul profilo di Antonina Lofaro).

Di certo, il velivolo ha effettuato numerosi giri nella zona. Molti hanno commentato indignati questa manovra, anche se gli esperti garantiscono che da quelle altezze il carburante evapora nell’aria e non tocca terra (o almeno: non direttamente sotto il passaggio dell’aereo) e si disperde abbastanza per non creare danni. Un quadro che però non convince tutti, anche perché la “bassa” vercellese è notoriamente terra per larga parte coltivata, a riso ma non solo.

Maggiori dettagli sull’incidente si avranno probabilmente domani, quando sarà più chiaro che cosa è accaduto e quali misure sono state prese.

