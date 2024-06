Aggrappato a un tronco per non annegare: salvataggio sul Lago Maggiore. Un 60enne ripescato mentre era in difficoltà a duecento metri dalla riva.

Aggrappato a un tronco per non annegare: salvataggio sul Lago Maggiore

Un uomo sulla sessantina è stato salvato dai vigili del fuoco di Verbania e dalla guardia costiera. E’ accaduto all’alba di ieri, domenica 16 giugno. L’uomo era in ipotermia nelle acque del Lago Maggiore, aggrappato a un tronco per restare a galla. Si trovava poco distante dalla foce del fiume Toce e a circa duceneto metri dalla riva.

L’intervento sul gommone

Come riportano i colleghi di Prima Novara, la squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania e della guardia costiera sono intervenute nelle prime ore di ieri, intorbo alle 6.30 circa.

I soccorritori hanno individuato l’uomo di circa 60 anni aggrappato a un tronco galleggiante. Issato a bordo, è stato accompagnato in sicurezza al molo, dove un’ambulanza ha provveduto al trasporto in ospedale. La persona risultava in forte stato di ipotermia, ma cosciente.

In corso di accertamento le cause che hanno portato l’uomo ad essere in acqua a quell’ora, da solo e senza indossare nessuna dotazione.

