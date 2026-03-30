Agricoltore trovato senza vita in un campo: aveva solo 40 anni. Una comunità in lutto, tutto sembre indicare un gesto volontario.

Agricoltore trovato senza vita in un campo: aveva solo 40 anni

Tragedia nelle campagne di Montanaro, centro vicino a Chivasso, dove l’altra mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di Fabrizio Capirone, 40 anni. L’uomo è stato trovato in un terreno agricolo in via Prato Nuovo. L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Lo riporta Prima Chivasso.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un gesto volontario.

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Sconcerto nella comunità

Capirone, conosciuto in paese con il soprannome di “Liciun”, era una figura molto nota nella comunità locale. Di carattere schivo e dedito al lavoro, trascorreva gran parte del suo tempo nei campi, occupandosi dell’attività agricola di famiglia insieme al padre Adriano. L’azienda si occupava della produzione e vendita di prodotti del territorio.

Negli ultimi anni, come spesso accade nel settore agricolo, non erano mancati momenti difficili che avevano reso il lavoro ancora più impegnativo. A segnare profondamente la sua vita anche vicende personali dolorose: la perdita della madre in giovane età e, poco dopo, quella del fratello Diego, morto a soli 18 anni a causa di una malattia.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione a Montanaro, dove in molti lo ricordano come una persona seria e instancabile. Si attende ora l’annuncio delle esequie, che vedranno con ogni probabilità una larga partecipazione da parte della comunità.

Foto d’archivio

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