Domestico trovato senza vita nel cortile della villa dei Lavazza. Indagini dei carabinieri per capire se si tratta di infortunio o di un gesto volontario.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause della morte di Ronald Adarlo, 50 anni, trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, nel cortile della villa di proprietà di Marco Lavazza, vicepresidente del gruppo Lavazza e dell’Unione Industriali Torino. Un’azienda e una famiglia ben note e stimate anche in Valsesia: la Lavazza ha uno dei suoi più importanti politi produttivi a Gattinara.

L’uomo, di origini filippine, lavorava da molti anni come domestico e custode della casa della famiglia Lavazza ed era considerato una persona di assoluta fiducia. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Il ritrovamento nel cortile della villa

A trovare il corpo è stato il personale di servizio della villa, in via Alby, che ha visto Adarlo riverso nel cortile, proprio di fronte all’ampio ingresso della residenza. Quando è stato soccorso respirava ancora e immediatamente è stato lanciato l’allarme. Nonostante i tentativi di soccorso, però, il cinquantenne è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le ipotesi: caduta dall’alto o gesto volontario

Al momento non c’è una spiegazione certa per la morte dell’uomo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un infortunio sul lavoro dovuto a una caduta dall’alto, mentre il custode stava svolgendo alcune attività nella proprietà.

Non viene però esclusa neppure l’ipotesi di un gesto volontario. Saranno gli accertamenti e gli eventuali esami medico-legali a chiarire cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

Il cordoglio della famiglia Lavazza

Nella tarda serata di ieri la famiglia Lavazza ha diffuso una nota di cordoglio. «Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del signor Ronald Adarlo, una persona a noi molto cara e parte della famiglia da tanti anni. La famiglia assicura piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto. Siamo vicini a tutti i suoi familiari in questo momento di grande sofferenza».

Adarlo lavorava da tempo nella residenza della famiglia, dove era conosciuto come un collaboratore discreto e affidabile. Le indagini dei carabinieri proseguono per fare piena luce sulla tragedia.

