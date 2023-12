Aliante contro un palo e ultraleggero in un campo: due incidenti aerei ieri in Piemonte. Pressoché illesi tutti i coinvolti: gli episodi quasi nello stesso momento e a pochi chilometri di distanza.

Due incidenti aerei quasi nello stesso momento e a pochi chilometri di distanza hanno sconvolto la tranquillità della giornata di ieri, domenica 17 dicembre, nel Torinese. Nel tardo pomeriggio, un velivolo ultraleggero è precipitato nelle vicinanze di Favria, facendo temere per le sorti degli occupanti.

L’aereo, che si trovava a soli 200 metri dalla pista di atterraggio, è stato protagonoista di un incidente, forse a causa di una manovra errata o di un guasto tecnico. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18, quando si è constatato che pilota e passeggero erano fortunatamente coscienti. Ma l’impatto ha comunque messo in moto una serie di azioni di emergenza.

Un aliante si schianta un palo della luce

Nel giro di pochi minuti, un aliante si è schiantato vicino a San Gillio, posto a una ventina di chilometri in linea d’aria da Favria. Il velivolo ha colpito violentemente un palo della luce. In questa seconda situazione, i due occupanti hanno riportato ferite lievi. Il pilota è stato tempestivamente trasportato all’ospedale, mentre una passeggera, rimasta incastrata tra le lamiere contorte dell’aereo, ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri in entrambi i luoghi degli incidenti.

Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause di entrambi gli incidenti, cercando di chiarire le cause di questi due episodi, finiti fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte.

Foto tratta dal TgRai Piemonte