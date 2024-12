Allarme suicidio: ma si era solo addormentato in auto sul ponte. Dopo averlo svegliato, i carabinieri hanno esortato l’uomo a lasciare il posto per evitare altre segnalazioni.

Momenti di preoccupazione l’altro giorno quando una vettura è stata avvistata ferma con le luci accese sul ponte della Pistolesa, nel comune di Veglio. Come riporta La Provincia di Biella, un residente ha notato l’auto e, preoccupato che il conducente potesse avere intenzioni suicide, ha prontamente allertato le forze dell’ordine. Il viadotto è infatti noto anche per i numerosi suicidi che vengono purtroppo messi in atto sfruttando gli oltre cento metri di altezza nella parte centrale.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Valle Mosso

I militari della stazione di Valle Mosso, arrivati sul viadotto della Pistolesa a seguito della segnalazione, hanno trovato una Mercedes Classe C parcheggiata così come era satto riferito nel corso della telefonata da parte del cittadino che l’aveva avvistata. Ma non c’era alcun tentativo di suicidio in corso: al suo interno, il conducente, un giovane di 23 anni, stava tranquillamente dormendo, senza rendersi conto del panico che aveva suscitato.

Dopo averlo svegliato, i carabinieri lo hanno esortato a lasciare il posto per evitare altre segnalazioni.

