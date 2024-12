Allevatore caricato da una mucca finisce al Cto. Trauma toracico per l’uomo: stava aiutando l’animale incastrato nel recinto.

Allevatore caricato da una mucca finisce al Cto

Stava cercando di aiutare una delle sue mucche che era rimasta incastrata con la testa in un recinto. Ma l’animale probabilmente impaurito gli è andato addosso, caricandolo a testa bassa. Così un allevatore di Rivara, centro nei pressi di Rivarolo, ha dovuto essere soccorso dagli operatori sanitari.

Il fatto è accaduto l’altro giorno, mentre l’uomo stava accudendo ai suoi animali.

LEGGI ANCHE: Allevatore di 56 anni muore schiacciato da una mucca

Il ricovero al pronto soccorso

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno caricato l’uomo sull’elicottero per un trasporto urgente al Cto. All’allevatore è stato riscontrato un trauma toracico, ma meno grave di quello che era apparso nei primi momenti, per cui è escluso ogni pericolo di vita per lui.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook