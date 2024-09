Allevatore di 56 anni muore schiacciato da una mucca. Dramma in una stalla, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Allevatore di 56 anni muore schiacciato da una mucca

E’ stata l’anziana madre a dare l’allarme, preoccupata perché non lo vedeva tornare dalla stalla. La donna ha contattato alcuni vicini di casa, che si sono recati sul posto: e purtroppo hanno trovato l’allevatore ormai privo di vita. La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri, domenica 29 settembre, in una frazione di Re, nella valle Vigezzo.

La vittima si chiamava Valerio Sgrena, abitava in zona e aveva 56 anni. L’esatta dinamica dell’accaduto deve essere ancora chiarita del tutto. Pare comunque che l’allevatore sia stato schiacciato da una delle mucche che erano in stalla.

L’intervento dei soccorritori

Chiamati dai vicini, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Sul corpo dell’uomo sono stati riscontrati gravi traumi, ma non si esclude che possa anche aveva avuto un malore, e solo successivamente qualche animale lo abbia involontariamente schiacciato. La ricostruzione dell’episodio è comunque ancora in corso.

In ogni caso, ogni tentativo di portare soccorso al malcapitato sono stati inutili. L’uomo accudiva qualche animale, ma non era un allevatore di professione.

Foto d’archivio

