Allevatore travolto da una mucca finisce in ospedale in codice rosso

Incidente sul lavoro nella mattinata di ieri, martedì 9 giugno, in un centro del Cuneese, a Chiusa Pesio. Qui dove un allevatore trentenne è rimasto ferito durante le attività quotidiane in un’azienda agricola. Il giovane, collaboratore dei titolari della cascina, è stato colpito da una vacca all’interno della stalla ed è caduto violentemente a terra riportando un trauma alla testa e al torace.

I soccorsi nella frazione

L’impatto ha provocato la perdita di conoscenza per alcuni minuti, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 partito da Torino e l’ambulanza medicalizzata da Cuneo. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente nella stalla prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce in codice rosso.

Dalle informazioni raccolte nelle ore successive all’incidente, il ferito risulta cosciente e non intubato. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Grande apprensione tra i colleghi e i presenti nell’azienda agricola della valle Pesio.

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Accertamenti sulla dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe urtato accidentalmente il lavoratore facendogli perdere l’equilibrio. Nella caduta l’uomo ha battuto con forza la testa sul pavimento della stalla, riportando il trauma più serio.

In frazione Combe sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1, incaricati di effettuare tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’infortunio e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro nell’azienda agricola.

Foto redazione

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